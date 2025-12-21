Понтоны ВСУ у Маяков не продержались и суток после ремонта

Понтоны ВСУ у Маяков не продержались и суток после ремонта Подоляка: ВС России вновь уничтожили понтонную переправу ВСУ через Днестр

Понтонная переправа ВСУ через Днестр в районе Маяков была уничтожена российскими ударными дронами через считаные часы после восстановления, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. Этот случай наглядно демонстрирует высокую скорость реакции и точность российской группировки беспилотников ВС РФ, считает он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Противник явно хотел ночью ею немного попользоваться (перевезти топливо в цистернах автотранспортом), но несколько «Гераней» точными попаданиями вновь ее уничтожили, выбив несколько понтонов. <…> Просто расстрел целей, как в тире, — отметил он.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что военнослужащие ВС РФ пленили 13 бойцов 119-й бригады территориальной обороны ВСУ. По его данным, украинские военные сложили оружие добровольно в районе населенного пункта Высокое Сумской области. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Кроме того, президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны заявил, что за год Вооруженные силы РФ освободили более трех сотен населенных пунктов, в числе которых крупные города и укрепрайоны. Он подчеркнул, что противник не смог противостоять отваге и мастерству российских военнослужащих.