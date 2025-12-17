Путин рассказал, сколько населенных пунктов освободили ВС РФ в 2025 году

Вооруженные силы России за год освободили свыше 300 населенных пунктов, включая крупные города и укрепленные районы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ. По словам лидера государства, которые передает пресс-служба Кремля, противники не устояли перед мужеством и воинским искусством российских бойцов.

В этом году уже освобождено свыше 300 населенных пунктов. <...> [Противники] не устояли, оказались бессильными перед мужеством и воинским искусством наших бойцов, — заявил верховный главнокомандующий.

Также российский президент отметил, что военный контингент КНДР внес важный вклад в освобождение Курской области. Путин поблагодарил северокорейских боевых соратников, подчеркнув, что их участие стало результатом договоренностей с лидером республики Ким Чен Ыном.

Глава России, помимо этого, заявил, что 2025 год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции на Украине. По его словам, российская армия на данный момент уверенно продвигается вперед и перемалывает противника.