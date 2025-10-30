Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 13:34

Роспотребнадзор следит за сообщениями о новом коронавирусе в Бразилии

Сотрудник Роспотребнадзора Сотрудник Роспотребнадзора Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор тщательно анализирует информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном у летучих мышей в Бразилии, сообщили в ведомстве. В этой стране исследователи выявили коронавирус BRZ batCoV у небольшого вида насекомоядных летучих мышей.

Образцы для анализа были взяты в бразильских штатах Мараньян и Сан-Паулу. Генетический анализ показал, что вирус BRZ batCoV принадлежит к роду бета-коронавирусов. Этот род включает в себя вирусы, вызывающие COVID-19 (SARS-CoV-2), ближневосточный респираторный синдром (MERS-CoV) и атипичную пневмонию (SARS-CoV).

Эксперты ведущих научно-исследовательских институтов Роспотребнадзора тщательно изучают вирус BRZ batCoV. Вероятность передачи вируса от животных к людям остается низкой, но необходим постоянный мониторинг и исследования для обеспечения безопасности и готовности к будущим угрозам.

Бразильские ученые не нашли доказательств опасности нового коронавируса для людей. Однако в вирусе BRZ batCoV выявлен короткий фрагмент шиповидного белка, который легче проникает в клетки человека и животных из-за способности расщепляться ферментами. Эта генетическая особенность ранее не наблюдалась у южноамериканских коронавирусов летучих мышей, что указывает на независимое возникновение в регионе.

Ранее психиатр Елизавета Жесткова заявила, что пандемия коронавируса вызвала рост тревожности из-за страха заразиться и ограничений. Инфекция также влияет на нервную систему и мозг, приводя к тревожным расстройствам, даже у ранее здоровых людей.

