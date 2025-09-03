Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 06:48

Почти 30 поездов в России поменяли график из-за атаки БПЛА

Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области 26 поездов идут с задержками

Сотрудники РЖД на путях железнодорожного транспорта Сотрудники РЖД на путях железнодорожного транспорта Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате падения БПЛА в районе ж/д станции в Ростовской области пропало напряжение в контактной сети, сообщает пресс-служба РЖД. Там уточнили, что задерживаются 26 поездов.

Речь идет об инциденте в районе ж/д станции Кутейниково. При этом сейчас электроснабжение уже восстановлено, отметили в РЖД.

Пострадавших нет. Электроснабжение было оперативно восстановлено. В пути задерживаются 26 пассажирских поездов. Максимальное отставание от графика на 06:00 мск составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам, — указали авторы публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что ВСУ атаковали Ростовскую область, в городе Белая Калитва обломки уничтоженного дрона упали рядом с жилой многоэтажкой. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Тем временем Минобороны РФ передавало, что российские системы противовоздушной обороны за три часа работы вечером 29 августа нейтрализовали 19 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Воздушные цели были уничтожены или перехвачены над территорией шести субъектов.

До этого стало известно, что российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине. Вместе с ним были уничтожены две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

