Российские силы ПВО за минувшие сутки сбили вражеский истребитель Су-27, который стал 666-м уничтоженным самолетом ВСУ с начала проведения спецоперации на Украине, сообщили в Минобороны России. Вместе с ним были уничтожены две авиабомбы, два снаряда РСЗО HIMARS и 192 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 80 018 беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

По данным министерства, за весь период СВО также были уничтожены 625 ЗРК, 24 831 танк и ББМ, 1588 комплексов РСЗО. Также украинская армия лишилась 29 005 артиллерийских орудий и минометов, 40 547 единиц военной автомобильной техники.

Ранее издание «Взгляд» сообщило, что Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска Харьковской области. Это город, который часто называют «третьей столицей Украины» из-за его стратегического значения для ВСУ. Населенный пункт, как утверждается, оказался практически взят в клещи. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.