28 августа 2025 в 09:28

«Третья столица Украины» оказалась в клещах ВС России

«Взгляд»: ВС России взяли в клещи Купянск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России вошли в северную часть Купянска Харьковской области, в город, который часто называют «третьей столицей Украины» из-за его стратегического значения для ВСУ, пишет издание «Взгляд». Населенный пункт, как утверждается, оказался практически взят в клещи. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

В материале отмечается, что Купянск представляет собой крупнейший логистический узел региона, где расположена важная железнодорожная развязка. Кроме того, этот населенный пункт находится на расстоянии около 40 километров от российской границы. Ожидается, что после установления контроля над городом российские войска смогут усилить свои позиции в Харьковской области.

Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что Вооруженные силы России вышли на подступы к окраинам Купянска. По его словам, в районе города продолжаются интенсивные боевые действия, а линия соприкосновения остается напряженной.

До этого Ганчев также сообщил, что российские войска приступили к окружению Купянска. По его словам, это необходимо для установления контроля над городом со стороны российских военных. Он добавил, что проведение лобовой атаки не представляется возможным из-за серьезных укреплений, созданных Вооруженными силами Украины. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

