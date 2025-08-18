Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 19:36

Российские военные берут в окружение Купянск

Глава харьковской ВГА Ганчев: ВС России берут Купянск в окружение

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России берут в окружение Купянск, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени, — подчеркнул Ганчев.

По словам главы ВГА, это необходимо для взятия города под контроль российскими военными. Он также добавил, что при лобовой атаке это не представляется возможным из-за серьезных укреплений Вооруженных сил Украины.

Накануне, 17 августа, в российском военном ведомстве сообщали, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск, Ильича, Казачья Лопань и Старица. Также ВС России нанесли удар по формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ близ Купянска.

Ранее солдаты Ленинградского гвардейского полка из группировки «Север» добыли редкие образцы натовского вооружения в ходе боев под Купянском Харьковской области. Как сообщил военнослужащий с позывным Заря, среди захваченных трофеев присутствует оружие болгарского производства, включая гранатометные системы типа UBGL. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Купянск
ВСУ
Вооруженные Силы
Виталий Ганчев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
В ЦБ рассказали, когда удастся усмирить инфляцию в России
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.