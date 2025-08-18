Вооруженные силы России берут в окружение Купянск, сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени, — подчеркнул Ганчев.

По словам главы ВГА, это необходимо для взятия города под контроль российскими военными. Он также добавил, что при лобовой атаке это не представляется возможным из-за серьезных укреплений Вооруженных сил Украины.

Накануне, 17 августа, в российском военном ведомстве сообщали, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Амбарное, Волчанск, Ильича, Казачья Лопань и Старица. Также ВС России нанесли удар по формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ близ Купянска.

Ранее солдаты Ленинградского гвардейского полка из группировки «Север» добыли редкие образцы натовского вооружения в ходе боев под Купянском Харьковской области. Как сообщил военнослужащий с позывным Заря, среди захваченных трофеев присутствует оружие болгарского производства, включая гранатометные системы типа UBGL. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.