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03 августа 2025 в 08:54

Российские военные набрали трофейное оружие в боях под Купянском

Бойцы ВС России захватили оружие натовского образца на Харьковском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцы Ленинградского гвардейского полка российской группировки войск «Север» захватили уникальные образцы натовского вооружения в результате боев под Купянском на Харьковском направлении, сообщил военнослужащий с позывным Заря на видео, опубликованном РИА Новости. Среди трофейного оружия оказалось несколько экземпляров болгарского производства — например, гранатомет UBGL.

Гранатомет — полная копия нашего ГП-25. Это производят болгары. UBGL — это название именно 40-миллиметрового гранатомета. То есть если у нас это просто ГП-25 называется, то они назвали UBGL. Они производят сейчас, но взяли от советских инженеров, — рассказал Заря.

Среди трофеев также оказались американские гранаты М67, противотанковый гранатомет AT4 (M136), пулемет FN Mini-Mi, извлеченный из захваченного бетонированного дота, и снайперская винтовка FN SCAR, отобранная у пленного бойца ВСУ. Как рассказал Заря, профессионального снайпера выдавали характерные мозоли и татуировки, хотя тот пытался выдать себя за мобилизованного.

Изучив трофеи, российские военные отметили непревзойденную надежность автомата Калашникова, который также используют ВСУ. По его словам, АК остается идеальным автоматом для реальных боевых условий, где важна не только точность, но и возможность провести ремонт «на коленке».

Их всех самых надежных, честно скажу, автомат Калашникова наш — самый лучший, самый надежный. Только с ним в бой, больше ни с каким [автоматом], — отметил Заря.

Ранее российские бойцы приготовили спагетти в трофейном коробе НАТО для боеприпасов. Военные решили продемонстрировать, что иностранная «утварь» годится только для варки макарон.

ВС РФ
НАТО
оружие
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Харьковская область
Купянск
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