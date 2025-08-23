Российские войска «вгрызаются» в Купянск Ганчев сообщил о подходе ВС России к Купянску

ВС РФ подошли к окраинам Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, в районе города продолжаются интенсивные боевые действия.

Мы сейчас практически на окраинах Купянска стоим. В настоящее время там постоянно активные боевые действия, — отметил Ганчев.

Глава харьковской администрации также подчеркнул, что линия соприкосновения на этом направлении остается напряженной. По его данным, украинские силы предпринимают попытки удержать позиции, используя дополнительные резервы.

Кроме того, как добавил Ганчев, ВС РФ взяли под контроль дорогу снабжения украинских войск в Купянске Харьковской области. Он уточнил, что речь идет о трассе, соединяющей Купянск, Шевченково и Чугуев, а также о населенном пункте Соболевка, который полностью контролируется российскими военными.

