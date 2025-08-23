Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 17:29

Толпы наемников заполонили правобережье Днепра

Сальдо сообщил, что жители правобережья Днепра прячутся от наплыва наемников

ВС Украины ВС Украины Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наемники заполонили правобережье Днепра в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, там все больше звучит иностранная речь. Сальдо отметил, что местные жители начали прятаться от вооруженных людей.

У меня есть информация от тех, кто остался на правом берегу, <…> наемников все больше и больше, слышна иностранная речь на правобережье, и все больше и больше мирное население начинает от них прятаться, — сказал глава региона.

Он добавил, что жители правобережья Днепра находятся под огромным давлением. Это обусловлено не только пропагандой, которая льется «из одних и тех же каналов», но также присутствием националистов. При этом последние активно пользуются услугами наемников, отметил Сальдо.

Ранее глава Херсонской области выразил мнение, что Украина действительно может пообещать не вступать в НАТО в мирном соглашении с Россией. Однако он также не исключил, что Киев может не сдержать слово. По словам Сальдо, Москве нужно быть готовой к такому сценарию.

Херсонская область
Днепр
наемники
иностранцы
ВСУ
мирные жители
Владимир Сальдо
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СКА на три года подписал нападающего Голдобина
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над одним из районов Петербурга сбили украинский дрон
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Хозяин квартиры нашел тайник с патронами после сдачи жилья в аренду
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.