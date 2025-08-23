Наемники заполонили правобережье Днепра в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, там все больше звучит иностранная речь. Сальдо отметил, что местные жители начали прятаться от вооруженных людей.

У меня есть информация от тех, кто остался на правом берегу, <…> наемников все больше и больше, слышна иностранная речь на правобережье, и все больше и больше мирное население начинает от них прятаться, — сказал глава региона.

Он добавил, что жители правобережья Днепра находятся под огромным давлением. Это обусловлено не только пропагандой, которая льется «из одних и тех же каналов», но также присутствием националистов. При этом последние активно пользуются услугами наемников, отметил Сальдо.

Ранее глава Херсонской области выразил мнение, что Украина действительно может пообещать не вступать в НАТО в мирном соглашении с Россией. Однако он также не исключил, что Киев может не сдержать слово. По словам Сальдо, Москве нужно быть готовой к такому сценарию.