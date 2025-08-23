Сальдо предвидел опасный подвох в отказе Украины от НАТО Сальдо: Украина может не сдержать обещание не вступать в НАТО

Украина действительно может пообещать не вступать в НАТО в мирном соглашении с Россией, такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Однако он также не исключил, что Киев может не сдержать слово. По словам Сальдо, которые приводит ТАСС, Москве нужно быть готовой к такому сценарию.

Украина нам может пообещать, что она не будет нарушать мирное соглашение. <…> Но это не значит, что это 100%. Поэтому нам по-прежнему нужно быть готовыми к любым вариантам развития событий, — убежден глава Херсонской области.

Он также напомнил о Минских соглашениях, которыми Запад воспользовался, чтобы растянуть время и вооружить Украину. Сальдо подчеркнул, что руководители стран сами признавались, что пошли на такую уловку.

Ранее Сальдо заявил, что правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, должна сохранить свой статус территории России после мирного урегулирования. По его словам, данный вопрос не подлежит обсуждению. Сальдо напомнил, что территории вошли в состав России по итогам референдума.