Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 09:22

Сальдо предвидел опасный подвох в отказе Украины от НАТО

Сальдо: Украина может не сдержать обещание не вступать в НАТО

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина действительно может пообещать не вступать в НАТО в мирном соглашении с Россией, такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Однако он также не исключил, что Киев может не сдержать слово. По словам Сальдо, которые приводит ТАСС, Москве нужно быть готовой к такому сценарию.

Украина нам может пообещать, что она не будет нарушать мирное соглашение. <…> Но это не значит, что это 100%. Поэтому нам по-прежнему нужно быть готовыми к любым вариантам развития событий, — убежден глава Херсонской области.

Он также напомнил о Минских соглашениях, которыми Запад воспользовался, чтобы растянуть время и вооружить Украину. Сальдо подчеркнул, что руководители стран сами признавались, что пошли на такую уловку.

Ранее Сальдо заявил, что правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, должна сохранить свой статус территории России после мирного урегулирования. По его словам, данный вопрос не подлежит обсуждению. Сальдо напомнил, что территории вошли в состав России по итогам референдума.

Херсонская область
Владимир Сальдо
Украина
Киев
НАТО
мирные соглашения
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магнитные бури сегодня, 23 августа: что завтра, повышение давления, тошнота
Украинские военные отомстили сослуживцам залпом ракет за передачу координат
Поставки российского газа в Армению через Грузию возобновились
«Прорываться будут с автоматами»: Украине предрекли открытие второго фронта
США стали добывать нефть в одной ближневосточной стране
Трамп планирует разрушить устои и устроить финансовую бурю
В МЧС назвали количество подземных толчков на Камчатке за сутки
Ярослав Евдокимов потерял голос перед смертью
В Госдуме раскрыли отношение депутатов к запрету вейпов
Случайный прохожий спас пятилетнюю девочку от стаи бродячих собак
В Гидрометцентре раскрыли причину «холода» в столице
В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа
В Сети появились кадры допроса соучастника убийства генерала Москалика
Аналитики выступили с тревожным заявлением о гречихе в России
Глава СЖР высказался о смерти Кирилла Вышинского
Бельгиец сломал ногу на опасной высоте во время восхождения в гору
Томленые помидоры в масле с медом и апельсином: авторский рецепт на зиму
Экономист раскрыл, как микропокупки бьют по кошельку россиян
В ДНР рассказали, зачем бойцы ВСУ заползают в водопроводные трубы
«Это моя цель»: Путин рассказал о своей заветной мечте
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные
Общество

Пончики «Молочная девочка» с творогом и изюмом! Обалденно вкусные и нежные

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.