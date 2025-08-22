Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, должна сохранить свой статус территории Российской Федерации после мирного урегулирования, заявил в интервью ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что данный вопрос не подлежит обсуждению.

Глава региона напомнил, что эти территории вошли в состав России по итогам референдума, проведенного осенью 2022 года. В период переговорного процесса возможно появление различных слухов и толкований, но правовой статус региона определен однозначно.

Кинбурнская коса и правый берег реки Днепр в Херсонской области вместе с областным центром Херсоном — это территория Российской Федерации. Разговор о том, что Херсон может быть не русским — это просто разговор, — сказал он.

Губернатор особо подчеркнул, что включение правобережья Херсонской области в состав РФ было осуществлено в соответствии с конституционными нормами. По его словам, любые попытки оспорить принадлежность этих территорий не имеют юридических оснований. Сальдо выразил уверенность, что в ходе любых переговоров российская сторона будет последовательно отстаивать текущий статус региона.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов отметил, что Россия может рассмотреть возможность передачи Украине Кинбурнской косы в случае подписания долгосрочного мирного договора и при отсутствии угроз со стороны ВСУ. По его словам, данный участок суши имеет критически важное оборонительное значение для безопасности Крымского полуострова.