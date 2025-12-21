Куряне без света, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 21 декабря

По данным Минобороны РФ, в ночь на 21 декабря средства ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата. Накануне из-за удара ВСУ по энергообъекту Курской области около пяти тысяч жителей региона остались без света. В результате атаки украинских войск в Горловке ранена мирная жительница. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Три беспилотника сбили над Россией ночью

Система противовоздушной обороны в ночь на 21 декабря ликвидировала в небе над Россией три беспилотника ВСУ, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Волгоградская и Ростовская области.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — подчеркнули в министерстве.

Так, два беспилотника удалось ликвидировать на подлете к Волгоградской области. Еще один вражеский дрон был уничтожен над территорией Ростовской области, уточнили в Минобороны. Информации о возможных пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирная жительница пострадала при атаке на Горловку

В результате атаки украинских войск в Горловке ранена мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько. По его информации, инцидент произошел в жилом массиве «Солнечный». Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве „Солнечный“ ранена мирная жительница Горловки», — написал градоначальник.

Горловка расположена примерно в 50 километрах к северу от Донецка. На территории города находятся крупный химический концерн «Стирол» и несколько угледобывающих предприятий.

Более 130 мирных жителей погибло под Херсоном

За 2025 год в Херсонской области погибли 133 мирных жителя в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев. По словам омбудсмена, общее число пострадавших гражданских лиц составило 603 человека. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе трое детей», — заключил собеседник.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ оставили без света около пяти тысяч жителей Курской области

В Курской области зафиксирован очередной инцидент с применением беспилотных летательных аппаратов, повлекший за собой отключение электричества, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Атаке подвергся объект энергетической инфраструктуры, расположенный на территории Курского района. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе», — написал глава региона.

По предварительным данным, в результате удара без электроснабжения остались около пяти тысяч потребителей. Электроснабжение пропало в жилых домах и на некоторых социальных объектах.

Хинштейн заверил, что ситуация находится на его личном контроле, а для ликвидации последствий инцидента уже мобилизованы все необходимые службы. Аварийные ремонтные бригады оперативно прибыли на место происшествия и в ближайшее время должны приступить к восстановительным работам.

По словам губернатора, энергетики приложат все усилия для того, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии и вернуть свет в дома пострадавших жителей. Данный случай стал частью серии аналогичных атак на гражданскую инфраструктуру приграничных российских регионов, которые участились в последнее время.

Женщина погибла в Белгородской области

В Белгородской области женщина подорвалась на взрывном устройстве и погибла, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, трагедия произошла в районе села Безлюдовка Шебекинского округа. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Женщина подорвалась на взрывном устройстве. От полученных ранений она скончалась на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшей», — сказано в публикации.

Читайте также:

Названа еще одна причина, почему ВСУ направляют командиров на штурмы

Военэксперт раскрыл, как ВСУ пытаются решить проблему нехватки солдат

«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя

Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ