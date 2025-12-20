Новый год-2026
20 декабря 2025 в 22:44

ВСУ бьют по мирным объектам в Курской области

Хинштейн: БПЛА атаковали Курскую область и оставили без света 5 тыс. человек

Курская область Курская область Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru
В Курской области зафиксирован очередной инцидент с применением беспилотных летательных аппаратов, повлекший за собой отключение электричества, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. Атаке подвергся объект энергетической инфраструктуры, расположенный на территории Курского района.

Сегодня вечером вражеский беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курском районе, — написал глава региона.

По предварительным данным, в результате удара без электроснабжения остались около пяти тысяч потребителей. Электроснабжение пропало в жилых домах и некоторых социальных объектах.

Хинштейн заверил, что ситуация находится на его личном контроле, а для ликвидации последствий инцидента уже мобилизованы все необходимые службы. Аварийные ремонтные бригады оперативно прибыли на место происшествия и в ближайшее время должны приступить к восстановительным работам.

По словам губернатора, энергетики приложат все усилия для того, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии и вернуть свет в дома пострадавших жителей. Данный случай стал частью серии аналогичных атак на гражданскую инфраструктуру приграничных российских регионов, которые участились в последнее время.

Ранее сообщалось, что Ростов-на-Дону подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего часть города осталась без электроснабжения. Атаки пришлись на пять муниципалитетов.

