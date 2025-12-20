Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 19:20

Россиянка подорвалась на взрывном устройстве

Гладков: в Белгородской области женщина подорвалась на взрывном устройстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Белгородской области женщина подорвалась на взрывном устройстве и погибла, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, трагедия произошла в районе села Безлюдовка Шебекинского округа.

Женщина подорвалась на взрывном устройстве. От полученных ранений она скончалась на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшей, — сказано в публикации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что военнослужащие ВСУ в Курской области травили жителей собаками и выгоняли из укрытий под бомбежки целыми семьями. Также украинские военные лишали людей доступа к продуктам питания и питьевой воде, заминировав колодцы, подчеркнул собеседник.

До этого артиллеристы 6-й армии группировки войск «Север» нанесли удар по объекту ВСУ, выпустив снаряд с надписью «За Арину». Таким образом они отомстили за погибшую 15-летнюю россиянку из Севастополя, которая стала жертвой атаки ВСУ 30 ноября и, несмотря на усилия врачей, умерла 18 декабря. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

атаки ВСУ
ВСУ
происшествия
Белгородская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад в панике после заявления Путина, отравление в пансионате: что дальше
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.