Россиянка подорвалась на взрывном устройстве Гладков: в Белгородской области женщина подорвалась на взрывном устройстве

В Белгородской области женщина подорвалась на взрывном устройстве и погибла, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, трагедия произошла в районе села Безлюдовка Шебекинского округа.

Женщина подорвалась на взрывном устройстве. От полученных ранений она скончалась на месте. Искренние соболезнования родным и близким погибшей, — сказано в публикации.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что военнослужащие ВСУ в Курской области травили жителей собаками и выгоняли из укрытий под бомбежки целыми семьями. Также украинские военные лишали людей доступа к продуктам питания и питьевой воде, заминировав колодцы, подчеркнул собеседник.

До этого артиллеристы 6-й армии группировки войск «Север» нанесли удар по объекту ВСУ, выпустив снаряд с надписью «За Арину». Таким образом они отомстили за погибшую 15-летнюю россиянку из Севастополя, которая стала жертвой атаки ВСУ 30 ноября и, несмотря на усилия врачей, умерла 18 декабря. В Минобороны РФ информацию не комментировали.