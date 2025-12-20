Российские бойцы отомстили за погибшую от рук ВСУ 15-летнюю россиянку ВС РФ выпустили снаряд с надписью «За Арину» по объекту ВСУ

Артиллеристы 6-й армии группировки войск «Север» нанесли удар по объекту ВСУ, выпустив снаряд с надписью «За Арину», передает ТАСС. Таким образом они отомстили за погибшую 15-летнюю россиянку из Севастополя, которая стала жертвой атаки ВСУ 30 ноября и, несмотря на усилия врачей, умерла 18 декабря. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

За Арину — девочку из Севастополя, — сказал артиллерист группировки и произвел выстрел из гаубицы.

Девочка-подросток пострадала при атаке ВСУ в парке Победы в Севастополе 30 ноября. Ее перевезли московскую клинику, однако травмы оказались смертельными. О смерти ребенка 18 декабря сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

После посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что погибшая в Севастополе девочка — это как минимум 238-й ребенок, убитый силами ВСУ с февраля 2022 года. По его словам, девочка умерла в тот день, когда европейцы пытались заморозить российские активы.

Тем временем стало известно, что Лиманское направление в зоне СВО становится для Вооруженных сил Украины крайне тяжелым испытанием и превращается для ВСУ в бойню. Помимо этого, данный участок является напоминаем Киеву о провальном отступлении из Северска.