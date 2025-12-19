Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 11:30

«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ

Мирошник: погибшая в Севастополе девочка стала 238-м убитым ВСУ ребенком

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Погибшая в Севастополе девочка — это как минимум 238-й ребенок, убитый силами ВСУ с февраля 2022 года, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Известно, что 15-летний подросток умерла в больнице в результате атаки на город.

Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев» пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова, — подчеркнул Мирошник.

Ранее о смерти девочки-подростка сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев — она попала под атаку ВСУ в парке Победы. С 30 ноября за ее жизнь боролись московские врачи, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

До этого стало известно, что в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области пострадали три человека. Также осколками были повреждены два легковых автомобиля, на месте работали оперативные и экстренные службы.

Также три человека погибли при атаке на Ростовскую область. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.

Родион Мирошник
ВСУ
Севастополь
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пообещал поддержку разработчикам БПЛА
Путин заявил о превосходстве ВС РФ в небе
Путин заявил, что операторы дронов участвуют в боях даже из отпуска
Горьковский автозавод представил сверхдлинную «Газель Next»
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.