«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ

«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ Мирошник: погибшая в Севастополе девочка стала 238-м убитым ВСУ ребенком

Погибшая в Севастополе девочка — это как минимум 238-й ребенок, убитый силами ВСУ с февраля 2022 года, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Известно, что 15-летний подросток умерла в больнице в результате атаки на город.

Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев» пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова, — подчеркнул Мирошник.

Ранее о смерти девочки-подростка сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев — она попала под атаку ВСУ в парке Победы. С 30 ноября за ее жизнь боролись московские врачи, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

До этого стало известно, что в результате удара ВСУ по поселку Белая Березка Трубчевского района Брянской области пострадали три человека. Также осколками были повреждены два легковых автомобиля, на месте работали оперативные и экстренные службы.

Также три человека погибли при атаке на Ростовскую область. Два из них стали жертвой удара по грузовому судну в порту, еще один умер в Батайске. При этом девять человек получили ранения.