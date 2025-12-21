Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Мэр Приходько заявил, что в Горловке при атаке ВСУ пострадала женщина

В результате атаки украинских войск в Горловке ранена мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его информации, инцидент произошел в жилом массиве «Солнечный».

В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Солнечный» ранена мирная жительница Горловки, — написал градоначальник.

Горловка расположена примерно в 50 километрах к северу от Донецка. На территории города находятся крупный химический концерн «Стирол» и несколько угледобывающих предприятий.

Ранее управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) сообщило, что территория Донецкой Народной Республики подверглась двум обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины 20 декабря. На Горловском направлении противник выпустил три боеприпаса разного типа. Также поступили сведения о ранении мирного жителя в населенном пункте Красноармейск.

До этого президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что Украина неоднократно пыталась сорвать голосование на разных уровнях в новых регионах РФ. По его словам, ВСУ также обстреливали избирательные участки в ДНР. Однако украинской стороне не удалось нарушить ход избирательного процесса в республике.