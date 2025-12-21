Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:01

Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ

Мэр Приходько заявил, что в Горловке при атаке ВСУ пострадала женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В результате атаки украинских войск в Горловке ранена мирная жительница, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько. По его информации, инцидент произошел в жилом массиве «Солнечный».

В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Солнечный» ранена мирная жительница Горловки, — написал градоначальник.

Горловка расположена примерно в 50 километрах к северу от Донецка. На территории города находятся крупный химический концерн «Стирол» и несколько угледобывающих предприятий.

Ранее управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) сообщило, что территория Донецкой Народной Республики подверглась двум обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины 20 декабря. На Горловском направлении противник выпустил три боеприпаса разного типа. Также поступили сведения о ранении мирного жителя в населенном пункте Красноармейск.

До этого президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве заявил, что Украина неоднократно пыталась сорвать голосование на разных уровнях в новых регионах РФ. По его словам, ВСУ также обстреливали избирательные участки в ДНР. Однако украинской стороне не удалось нарушить ход избирательного процесса в республике.

ВСУ
Горловка
ДНР
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.