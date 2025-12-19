Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 17:47

Путин назвал зверство ВСУ, которое никогда не забудет

Путин рассказал об обстрелах избирательных участков в ДНР во время выборов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украина неоднократно предпринимала попытки сорвать голосование на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в новых регионах России, а также обстреливала избирательные участки в ДНР, заявил во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве президент Владимир Путин. Однако ВСУ не удалось сорвать избирательный процесс в республике.

Никогда не забуду, когда возникла такая угроза. <…> Люди стояли в очереди на избирательный участок, начался обстрел — люди ушли в подвалы, а потом, когда обстрел закончился, вышли и опять встали в очередь и проголосовали, — сказал Путин.

Президент также заявил, что судьбу России не страшно будет передать в руки участникам СВО, однако их необходимо специально готовить. Путин сообщил, что уже несколько ветеранов успешно работают в президентской администрации. Отвечая на вопросы о назначениях участников СВО, Путин провел параллель с поколением героев Великой Отечественной войны, заявив, что сегодняшние бойцы ничем не уступают им.

Отдельно Путин похвалил участников спецоперации из Якутии. Он сообщил, что республика отправляет на фронт бойцов, которым нет равных во всем мире.

ВСУ
ДНР
Украина
Владимир Путин
прямая линия
