Омбудсмен раскрыл, сколько граждан погибло за год в Херсонской области

Омбудсмен раскрыл, сколько граждан погибло за год в Херсонской области Омбудсмен Георгиев: свыше 130 граждан в Херсонской области были убиты ВСУ

За 2025 год в Херсонской области погибли 133 мирных жителя в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев в интервью РИА Новости. По словам омбудсмена, общее число пострадавших гражданских лиц составило 603 человека.

Если брать статистику, то с начала года зафиксировано экстренными службами более 1700 обстрелов, в которых ранения различной степени тяжести, в основном минно-взрывные, получили 603 человека, из которых 16 детей пострадали. Погибло 133 человека, в том числе трое детей, — заключил собеседник.

Ранее в Белгородской области женщина погибла после подрыва на взрывном устройстве. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла в районе села Безлюдовка Шебекинского округа. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Глава области выразил соболезнования родным и близким погибшей.

До этого стало известно, что аварийные бригады завершили ремонт на объекте коммунальной инфраструктуры в Орле, который подвергся удару со стороны Вооруженных сил Украины. В утреннее время в Советском районе пришлось отключать отопление и горячее водоснабжение. Сам удар ВСУ был нанесен через час после объявления ракетной опасности.