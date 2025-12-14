Раскрыто, когда обстановка под Запорожьем может стать плачевной для ВСУ Военэксперт Кнутов: потеря ВСУ Гуляйполя лишит их серьезного укрепрайона

Вооруженные силы Украины останутся без серьезных укрепрайонов после потери Гуляйполя на Запорожском направлении, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что после освобождения этого населенного пункта Россией у украинской армии останется лишь важный опорный пункт в Орехове.

Ситуация у противника на Запорожском направлении достаточно сложная, особенно она обострится после полного освобождения Гуляйполя. Если смотреть карту, останется только Орехов, и больше не будет серьезных населенных пунктов, где можно закрепиться. Я не говорю, что это произойдет очень быстро — будут сказываться погодные условия и открытая местность. Но в любом случае это будет быстрее, чем продвижение на Донбассе. Такое же расстояние будет преодолеваться быстрее. ВСУ вынуждены будут снимать войска откуда-то. Снимать их негде, кроме Донбасса. Поэтому продвижение в Запорожской области облегчает наше положение и продвижение наших войск непосредственно к Славянску и Краматорску, — объяснил Кнутов.

Военэксперт также подчеркнул, что освобождение Варваровки приближает взятие Гуляйполя. После этого российская армия будет двигаться в сторону Запорожья, добавил он.

Сегодня прошла информация о Варваровке, которая находится северо-западнее Гуляйполя. Это указывает на то, что мы реализуем нашу тактику обхода с севера и юга. Сейчас идет обход с севера, несмотря на то что в самом Гуляйполе идут бои. Дальше будет движение в сторону Запорожья, и одновременно будут продолжаться бои по освобождению Орехова, — резюмировал Кнутов.

Ранее Министерство обороны России заявило, что военнослужащие Восточной группировки войск в течение минувших суток завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Подразделения продолжают продвижение в глубину украинской обороны.