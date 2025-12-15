Новый год-2026
15 декабря 2025 в 10:28

«Уничтожение либо плен»: военэксперт о сроках освобождения Гуляйполя

Военэксперт Кнутов: Россия может освободить Гуляйполе до Нового года

ВС РФ в зоне СВО
Вооруженные силы России могут освободить Гуляйполе до наступления Нового года, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, более точные сроки будут определены исходя из развития событий на поле боя и метеорологических условий.

Думаю, до конца года ВС РФ смогут освободить Гуляйполе. Но здесь многое зависит от того, как будет проходить зачистка, и от погодных условий. Может остаться какое-то количество военнослужащих ВСУ, потому что для украинцев сейчас ситуация крайне тяжелая — из Гуляйполя им особо и бежать некуда. На данном этапе есть возможность сбежать, пока дороги открыты, но через пару недель это станет невозможным, даже через неделю. Просто сбежать из города будет невозможно: там будет либо уничтожение, либо сдача в плен, — поделился Кнутов.

Ранее командир штурмовой группы «Востока» с позывным Красава заявил, что бойцы группировки сжимают клещи вокруг Гуляйполя. По его словам, это решение было принято после успешного освобождения Варваровки в Запорожской области.

