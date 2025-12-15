Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
ВС РФ начали сжимать клещи вокруг Гуляйполя

Командир Красава заявил, что ВС РФ сжимают клещи вокруг Гуляйполя

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Бойцы группировки войск «Восток» сжимают клещи вокруг Гуляйполя, рассказал ТАСС командир штурмовой группы «Востока» с позывным Красава. По его словам, такое решение было принято после освобождения Варваровки Запорожской области.

После освобождения Варваровки сжимаем в клещи Гуляйполе, — рассказал военнослужащий.

Он уточнил, что на некоторых участках расстояние до населенного пункта не превышает полутора километра. При этом, как сообщил другой военный, операторы FPV-дронов войск беспилотных систем и артиллеристы группировки войск «Восток» существенно ограничили логистику ВСУ в районе реки Гайчур за пределами Варваровки: противник пытается подвезти боеприпасы, однако пока что ему этого не удается.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ 14 декабря завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Стратегического успеха удалось достичь благодаря усилиям военнослужащих российской группировки войск «Восток». Подразделения продолжают продвижение вглубь обороны противника.

