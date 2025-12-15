Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025

Российские военные серьезно ограничили логистику ВСУ у реки Гайчур

Командир Порш: операторы БПЛА пресекли логистику ВСУ у реки Гайчур

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем и артиллеристы группировки войск «Восток» существенно ограничили логистику ВСУ в районе реки Гайчур за пределами Варваровки, рассказал ТАСС командир штурмового отделения группировки войск «Восток» с позывным Порш. По его словам, противник пытается подвезти боеприпасы, однако пока что ему этого не удается.

В основном, как указал военный, для подвоза ВСУ используют автомобили различных модификаций. При этом об освобождении Варваровки в Запорожской области стало известно 14 декабря.

Они пытаются осуществлять подвоз [у реки Гайчур], но наши операторы FPV-дронов и артиллерия не дают им сделать никаких подвозов, — рассказал военнослужащий.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области. Стратегического успеха удалось достичь благодаря усилиям военнослужащих российской группировки войск «Восток». Подразделения продолжают продвижение вглубь обороны противника.

До этого Министерство обороны России предоставило данные, согласно которым Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли примерно 1450 военнослужащих в зоне специальной военной операции. Согласно сводке ведомства, в результате действий российской группировки войск «Север» потери украинской стороны превысили 240 человек.

ВСУ
ВС РФ
военные
логистика
