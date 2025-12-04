Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать населенные пункты на освобожденной территории Харьковской области, заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, в результате этих атак фиксируются случаи ранения мирных жителей, а также повреждения жилых домов и транспорта.

Находиться здесь постоянно сейчас небезопасно, потому что обстрелы постоянно со стороны украинских вооруженных формирований по всем практически населенным пунктам Харьковской области. У нас есть случаи и ранения, и уничтожения жилищ и транспорта, — сказал Ганчев.

Глава областной ВГА пояснил, что в связи с обстрелами он лично посещает поселки, чтобы удостовериться в доставке населению всей необходимой помощи. В перечень критически важных грузов входят продукты, дрова, уголь и газ.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что украинское командование усилило оборону под Старым Салтовом на Харьковском направлении. Туда перебросили 63-ю механизированную бригаду ВСУ, которая ранее понесла значительные потери в районе Красного Лимана.