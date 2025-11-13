Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 15:14

Ганчев раскрыл, сколько мирных жителей остается в Купянске

Ганчев: не менее 1 тыс. человек остаются в Купянске

Жители Купянска Жители Купянска Фото: РИА Новости

Не менее 1 тыс. мирных жителей остаются в Купянске, заявил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, люди не хотят покидать свои дома и ждут освобождения. Он отметил, что власти в Киеве поручили вывезти мирных жителей не только из Купянска, но и из других населенных пунктов области.

На территории Купянска остается не менее 1 тыс. граждан, которые просто проживают и ждут освобождения, — сказал Ганчев.

Ранее командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег заявил, что российские войска зачищают от ВСУ западную часть Купянска в Харьковской области, противник отступает вдоль реки Оскол. Он отметил, что ВС РФ работают «без суеты» и бережно относятся к личному составу.

До этого командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец рассказал, что бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ. Таким образом ВС РФ все больше усиливают влияние в населенном пункте.

Россия
Украина
Харьковская область
ВГА
Виталий Ганчев
