13 ноября 2025 в 09:50

Командир роты в Купянске раскрыл, что на самом деле происходит в городе

Командир Снег: российские войска зачищают от ВСУ западную часть Купянска

Российские войска зачищают от ВСУ западную часть Купянска в Харьковской области, противник отступает вдоль реки Оскол, заявил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег. По его словам, которые приводит Минобороны России, ВС РФ работают «без суеты» и бережно относятся к личному составу.

Отряд зачищает от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. <…> Работаем без суеты в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним, — рассказал Снег.

Военный также отметил, что скоро будет выполнена задача по уничтожению украинских позиций в лесу между улицами Сеньковская и Приоскольная. Всего в ходе боевых действий его отряд ликвидировал до двадцати военнослужащих ВСУ.

Ранее из данных радиоперехватов стало известно, что командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой. Согласно записям, голодные бойцы просят передать им провизию, но получают отказ.

