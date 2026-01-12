Наступление ВС РФ на Харьков 12 января: гибель взвода, ситуация в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 12 января 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 12 января: обстановка на фронте сегодня

«Продолжаем следить за обстановкой в Купянском районе Харьковской области. А обстановка здесь следующая: наши военнослужащие системно уничтожают боевиков ВСУ, блокированных на левом берегу Оскола», — написал военкор Евгений Поддубный.

Военный блогер Олег Царев обратил внимание, что сейчас в Купянске обстановка без особых изменений.

«ВСУ пытались установить флаг с помощью беспилотника на здание горадминистрации. Наши отслеживают местоположение пункта управления БПЛА, по которому наносят артиллерийские удары. На востоке от города расширена зона контроля на юге села Подолы. На Харьковском участке ВС РФ продвигаются в междуречье и окрестностях», — добавил он.

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении в населенных пунктах возле Волчанска продолжаются ожесточенные бои.

«Российская авиация, артиллерия и „Солнцепеки“ активно работают по позициям ВСУ, обеспечивая продвижение штурмовикам. Противник доукомплектовал штурмовые группы и контратакует. В Харькове комплексным огневым поражением уничтожены казармы операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия. Потери ВСУ составили более взвода личного состава. В районе Старицы „Бесстрашные“ продолжают продвижение на четырех участках фронта, продавливая оборону врага. За сутки продвижение составило до 350 м. Экипажи ВКС РФ отработали по позициям 72-й ОМБр и 127-й ОТМБр в районах Старицы и Избицкого», — подчеркнули авторы канала.

По их словам, в лесу возле Лимана ВС РФ продвинулись на 250 метров и заняли участок леса.

Военнослужащий подразделения РХБЗ у тяжелой огнеметной системы ТОС-1А ‭«Солнцепек» в зоне проведения специальной военной операции Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Противник провел одну контратаку силами 58-й ОМПБр, успеха не имел. Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена. В Волчанских Хуторах наши штурмовики продвинулись на 200 метров при поддержке огня ТОС-1А и заняли 4 здания, закрепились. В районе Мелового — Хатнего ударами авиации ВКС РФ и БПЛА „Герань-2“ поражены пункты дислокации 3-й ОТМБр в районе Григоровки и 420-го ОБ БпС в районе Великого Бурлука. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения двух боевых групп 13-й БрОН НГУ на пикапах из района Веселого, обе уничтожены», — добавил «Северный ветер».

Минобороны РФ вчера заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица и Марьино Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два автомобиля, два склада боеприпасов и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Синиха, Новоосиново, Моначиновка, Нечволодовка и Глушковка Харьковской области», — отметили в МО РФ.

На Купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области, уничтожено до 15 украинских солдат.

«Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации. Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены. Потери противника в зоне ответственности группировки войск „Запад“ составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожено четыре склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.

