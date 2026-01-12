Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 20:04

Санду сделала неожиданное признание о будущем Молдавии

Санду заявила, что проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией

Майя Санду Майя Санду Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что лично проголосовала бы за объединение страны с Румынией, если бы такой референдум был проведен. В эфире подкаста The Rest Is Politics, опубликованном на YouTube, она объяснила свою позицию сложной геополитической ситуацией, отметив, что небольшой стране становится все труднее сохранять суверенитет и демократию.

Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией, — сказала Санду.

При этом глава государства констатировала, что в текущий момент в молдавском обществе отсутствует большинство, поддерживающее такую идею. Более реалистичной и актуальной целью, по ее словам, является вступление в Европейский союз.

Ранее экс-глава республики Молдова, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что страна переживает глубокий системный кризис. Вину за тяжелейшую ситуацию он возложил на Санду и ее последователей из Партии действия и солидарности (ПДС). Лидер социалистов заявил, что экономика государства находится в коме, а страна стоит на пороге финансового краха.

Майя Санду
Молдавия
Румыния
референдумы
