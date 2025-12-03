Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 09:17

Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили на Харьковское направление

Киев перебросил 63-ю бригаду ВСУ на Харьковское направление

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украинское командование для усиления обороны под Старым Салтовом на Харьковском направлении перебросило туда 63-ю механизированную бригаду ВСУ, сообщили источники в российских силовых структурах РИА Новости. Эта бригада, ранее понесшая значительные потери в районе Красного Лимана, была уличена в убийствах мирных жителей.

Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, понесшей большие потери на Краснолиманском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее волонтер ВСУ Тарас Чмут заявил, что для украинской армии на фронте происходит стратегический кризис, способный перерасти в общий коллапс. По его оценке, в наиболее оптимистичном сценарии линия соприкосновения будет проходить вдоль реки Днепр.

Кроме того, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что часть украинских военных в Сумской области оказалась в изоляции. Этого результата, по его данным, достигли бойцы батальона «Каштана» и 15-го танкового полка группировки «Север», создавшие в регионе буферную зону.

ВСУ
Харьковская область
Украина
мирные жители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрона обвинили в попытке испортить визит Уиткоффа в Москву
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Захарова объяснила угрозы НАТО нанести превентивный удар по России
«В любом случае»: Певцов заявил о необходимости дойти до пляжей Одессы
Высокопоставленный следователь СК отправлен под стражу по делу о взятке
«Надо учиться жить и работать»: Силуанов высказался о текущем курсе рубля
Мужчина ворвался в офис российской радиостанции и пригрозил устроить взрыв
Пнувшего пенсионерку в лицо курьера уволили и передали его данные полиции
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили на Харьковское направление
Азу по-татарски: готовим на Новый год вкуснейшее восточное рагу!
«Абсолютная глупость»: глава СПЧ осудил практику вырезания сцен из фильмов
Строительство Северо-Сибирской магистрали признали нецелесообразным
Стала известна реакция европейских дипломатов на задержание Могерини
В России с начала года пропали почти 900 детей
Рубио заявил о проблемных «50 километрах» в переговорах по Украине
Стал известен победитель матча «Барселона» — «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги
ЕС решил окончательно отрезать себя от российского газа
В Европе назвали главную цель затягивания конфликта на Украине
Верховный суд России взялся за «дело Долиной»
Помощник Путина раскрыл итоги переговоров с США
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.