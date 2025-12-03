Украинское командование для усиления обороны под Старым Салтовом на Харьковском направлении перебросило туда 63-ю механизированную бригаду ВСУ, сообщили источники в российских силовых структурах РИА Новости. Эта бригада, ранее понесшая значительные потери в районе Красного Лимана, была уличена в убийствах мирных жителей.

Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, понесшей большие потери на Краснолиманском направлении, — говорится в сообщении.

Ранее волонтер ВСУ Тарас Чмут заявил, что для украинской армии на фронте происходит стратегический кризис, способный перерасти в общий коллапс. По его оценке, в наиболее оптимистичном сценарии линия соприкосновения будет проходить вдоль реки Днепр.

Кроме того, командир спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что часть украинских военных в Сумской области оказалась в изоляции. Этого результата, по его данным, достигли бойцы батальона «Каштана» и 15-го танкового полка группировки «Север», создавшие в регионе буферную зону.