02 декабря 2025 в 14:58

«Как всегда весело»: Алаудинов сообщил о блокировке ВСУ под Сумами

Алаудинов: «Ахмат» заблокировал часть подразделений ВСУ в Сумской области

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Часть подразделений Вооруженных сил Украины, находящаяся в Сумской области, была изолирована, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, этого добились бойцы батальона «Каштана» спецназа «Ахмат» и 15-го танкового полка группировки «Север», формирующие буферную зону в регионе.

На нашем участке фронта, как всегда, весело. <...> На этом участке мы зашли на территорию противника изолировали этот участок. Получается, что у нас часть подразделений ВСУ находятся в изоляции и мы потихоньку уничтожаем противника, зачищаем этот участок, — сказал Алаудинов.

Он уточнил, что противник не может ни завезти провизию, ни боеприпасы. Кроме того, ВСУ лишились возможности доставки подкреплений и вывоза раненых солдат. По словам Алаудинова, в связи с этим у противника сложилась «очень тяжелая ситуация».

Ранее капитан первого ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин заявил, что попытки наступления украинской армии в Сумской области обречены на провал. По его словам, это обусловлено тем, что враг теряет былое превосходство в дронах.

