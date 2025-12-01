День матери
01 декабря 2025 в 17:13

Военэксперт раскрыл «сакральное» направление контрнаступления ВСУ

Военэксперт Дандыкин: попытки ВСУ наступать в Сумской области обречены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Попытки наступления Вооруженных сил Украины в Сумской области обречены на провал, сказал NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, это обусловлено тем, что ВСУ теряют былое превосходство в дронах.

Распространяются слухи о сборе крупной группировки ВСУ для наступления в Сумской области, но, я считаю, это обречено на провал, как и предыдущие попытки в районе Красноармейска, Купянска и других мест. Основная их цель — терроризировать мирное население дронами. Дело в том, что, стягивая силы на одном участке, они оголяют другой. Их преимущество в дронах, которое раньше казалось значительным, стремительно тает. Поэтому я думаю, ничего у них не получится, — сказал Дандыкин.

При этом он отметил, что Сумскому направлению в ВСУ придается особое значение, несмотря на то что они понесли там большие потери.

Для украинских сил, так называемых неонацистов, этот участок, граничащий с Россией, является своего рода сакральным местом. Они уже предпринимали попытки закрепиться там, но потерпели сокрушительное поражение, потеряв лучшие силы — до 76 000 человек, как сообщается, с обнаружением их тел до сих пор, в том числе, по некоторым данным, северокорейскими саперами при разминировании, — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что украинское командование перебрасывает в Сумскую область ударную группировку численностью до 10 тыс. военнослужащих. Целью является организация наступления на Курскую область. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

