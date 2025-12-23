Согревающий напиток за 15 минут: рецепт редкого ликера из клюквы

Быстрые домашние ликеры на скорую руку — находка для тех, кто любит эксперименты. Встречайте редкий рецепт «Клюк-молнии»: всего 15 минут, и у вас в стакане яркий аромат северных ягод с пряной свежестью имбиря. Для ликера возьмите 250 г свежей или замороженной клюквы, 100 г светлого меда, 1 ч. л. тертого имбиря, 300 мл качественной водки и 5–6 листьев мяты.

Ягоды разомните деревянной ложкой, добавьте имбирь и мед, залейте водкой, перемешайте и подержите на слабом огне 10–12 минут, не доводя до кипения. Остудите, процедите, добавьте мяту — и напиток готов.

Такие домашние ликеры на скорую руку не только украсят стол, но и станут ароматным подарком. «Клюк-молния» отличается бодрым вкусом и теплом — попробуйте, и, возможно, этот экспресс-рецепт станет вашим фирменным зимним напитком.

Каким бы вкусным ни получился напиток, не забывайте, что неумеренное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ранее мы делились рецептом ароматной настойки на смородине.