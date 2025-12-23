Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 09:21

Смерть Винса Зампеллы попала на видео

Обнародовано смертельное ДТП с создателем Call of Duty Винсом Зампеллой

Скорая помощь и полиция США Скорая помощь и полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Сети появились кадры дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб легендарный разработчик видеоигр Винс Зампелла, один из создателей серии Call of Duty и Battlefield. Происшествие случилось в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса в США, сообщает NBC Los Angeles.

На видео ярко-красный Ferrari на высокой скорости вылетает из туннеля и врезается в бетонный отбойник. От мощного удара автомобиль вспыхивает. Очевидцы происшествия сразу же попытались помочь водителю и пассажиру. Винс Зампелла погиб на месте, его пассажир — в больнице.

Зампелла был одним из основателей студии Infinity Ward и принимал участие в создании таких игр, как Call of Duty 2: Modern Warfare и новая Battlefield 6. Позже он возглавил студии Infinity Ward и Respawn Entertainment, став ключевой фигурой в игровой индустрии.

До этого девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу зрителей во время светового шоу в деревне Нюнспет в центральной части Нидерландов. Столкновение, судя по всему, не было преднамеренным.

ДТП
происшествия
США
смерти
игры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный комик-иноагент добрался до Верховного суда
Священник умер на 105 минут и вернулся к жизни после «встречи» с Иисусом
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 декабря: где сбои в РФ
«На благо страны»: Костеневич выступила с неожиданным предложением
Стало известно, откуда ВСУ могли запустить БПЛА на Буденновск
Эколог развеял миф о риске притащить домой клещей вместе с живой елкой
Трамп дал президенту Колумбии совет по кокаиновым фабрикам
В Британии «отменяют» главную рождественскую песню из-за расистских мотивов
Погода в Москве во вторник, 23 декабря: январский мороз пришел ненадолго?
Как окна помогают экономить: семь реальных примеров из разных типов жилья
Поездка рыбаков на машине по льду закончилась трагедией
Раскрыто, в каких городах России не будет фейерверков в Новый год
«Русский Левша» создал самую крошечную фигурку Деда Мороза в мире
Простота как новая роскошь: почему минимализм обгоняет тренды
Тысячи украинских бойцов сбежали с поля боя
Разрисованный нацисткими символами школьник пришел на урок с ножом
RT представил сатирическую песню в честь Рождества в Европе
Минобороны России предложили дать новые полномочия
Психолог рассказала, кому опасно подводить итоги года
Стало известно, как изменилась стоимость билетов на концерты Долиной
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.