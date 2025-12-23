Смерть Винса Зампеллы попала на видео

В Сети появились кадры дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб легендарный разработчик видеоигр Винс Зампелла, один из создателей серии Call of Duty и Battlefield. Происшествие случилось в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса в США, сообщает NBC Los Angeles.

На видео ярко-красный Ferrari на высокой скорости вылетает из туннеля и врезается в бетонный отбойник. От мощного удара автомобиль вспыхивает. Очевидцы происшествия сразу же попытались помочь водителю и пассажиру. Винс Зампелла погиб на месте, его пассажир — в больнице.

Зампелла был одним из основателей студии Infinity Ward и принимал участие в создании таких игр, как Call of Duty 2: Modern Warfare и новая Battlefield 6. Позже он возглавил студии Infinity Ward и Respawn Entertainment, став ключевой фигурой в игровой индустрии.

До этого девять человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу зрителей во время светового шоу в деревне Нюнспет в центральной части Нидерландов. Столкновение, судя по всему, не было преднамеренным.