RT представил сатирическую песню в честь Рождества в Европе

RT представил сатирическую песню, посвященную грядущему Рождеству в Европе, пишет соответствующее издание. Музыкальная композиция повествует о том, как лидеры европейских стран пытаются оправдывать все проблемы.

Нет, мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту, — отметили представители издания.

