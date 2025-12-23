Новый год-2026
23 декабря 2025 в 10:45

RT представил сатирическую песню в честь Рождества в Европе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
RT представил сатирическую песню, посвященную грядущему Рождеству в Европе, пишет соответствующее издание. Музыкальная композиция повествует о том, как лидеры европейских стран пытаются оправдывать все проблемы.

Нет, мы не ошиблись: RТ поздравляет жителей западных стран и призывает слепо верить только в Санту, — отметили представители издания.

Ранее RT представил фильм, посвященный жизни детей радикальных исламистов после их возвращения в Дагестан. Герои киноленты вспомнили, как провели часть жизни на Ближнем Востоке.

До этого RT представил документальный фильм «Под Богом и огнем», посвященный работе священников на фронте, пишет канал. Режиссером кинокартины выступил военный корреспондент Александр Симонов.

