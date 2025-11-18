RT представил фильм о судьбе детей радикальных исламистов

RT представил документальный фильм, посвященный жизни детей радикальных исламистов после их возвращения в Дагестан, пишет соответствующее издание. Герои киноленты вспомнили, как провели часть жизни на Ближнем Востоке — туда их насильно увезли родители, которые попали под влияние «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Всего в 2017 году стало известно о примерно 200 подобных случаев, но как выяснилось позже это была лишь малая часть, пишет издание. В фильме повествуются истории Марьям Шихабудиновой, сестер Зайнуковых — Хадиджи и Фатимы, а также Али Магомедова. Герои и их близкие рассказали, как преодолели жизненные трудности, вернулись на Родину и адаптировались к новой мирной жизни.

Ранее RT представил документальный фильм «Под Богом и огнем», посвященный работе священников на фронте, пишет канал. Режиссером кинокартины выступил военный корреспондент Александр Симонов.