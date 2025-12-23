Минобороны России предложили дать новые полномочия

В России могут начать системно выявлять военнослужащих с рисками развития отклонений в поведении, следует из проекта соответствующего указа президента Владимира Путина. Изменения будут внесены в положение о Министерстве обороны РФ, однако в документе не уточняется, какое именно подразделение ведомства будет отвечать за проведение системного психологического мониторинга военнослужащих.

[Минобороны России осуществляет следующие полномочия:] устанавливает порядок выявления военнослужащих вооруженных сил, имеющих психологические факторы риска развития отклонений в поведении, и организации работы с ними, — сказано в документе.

Сейчас психолого-терапевтическую помощь военнослужащим оказывает государственный фонд «Защитники Отечества», который работает с ветеранами, инвалидами спецоперации и членами семей погибших бойцов. Помимо этого, участники боевых действий могут обратиться за консультацией к специалистам горячей линии Российского Красного Креста.

Ранее психолог Татьяна Смирнова заявила, что постоянные изменения в мире, регулярный стресс, изнуряющий нервную систему, и одиночество вызывают у молодых людей повышенную тревожность. По ее словам, у родителей был понятный маршрут: учеба, работа и стабильность. Однако у сегодняшних 20-летних карта маршрута распадается прямо в руках.