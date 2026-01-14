Депутаты одобрили идею о маркировке некоторых домашних животных Комитет Госдумы поддержал идею о маркировке некоторых домашних животных в России

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении обязательной маркировки некоторых видов домашних животных, сообщает РИА Новости. Согласно документу, владельцы смогут выбрать один из предложенных способов идентификации: специальный ошейник, бирку или вживляемый микрочип.

Выбор должен осуществляться в рамках ветеринарных правил, утверждаемых уполномоченным федеральным ведомством. По мнению авторов инициативы, мера облегчит поиск потерявшихся питомцев и позволит контролировать случаи, когда хозяева бросают их на улице.

Кроме того, законопроект предусматривает расширение полномочий правительства. Кабмин сможет утверждать официальный перечень видов животных, подлежащих обязательной регистрации, устанавливать порядок ведения этого учета и определять требования к доступу для соответствующей государственной информационной системы в сфере ветеринарии.

Ранее замначальника правового управления правительства Псковской области Светлана Удовенко лишилась должности после инцидента с брошенными на зимней трассе породистыми собаками. Женщина, занимавшаяся разведением такс и спаниелей, в рождественскую ночь вывезла 25 животных на автодорогу по пути в Сланцы и оставила их там.