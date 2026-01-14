Психолог объяснила, почему так важно праздновать старый Новый год Психолог Игонина: старый Новый год помогает продлить праздничное настроение

Старый Новый год позволяет людям продлить праздничное настроение и снизить уровень стресса, заявила РИАМО психолог Екатерина Игонина. Кроме того, он дарит чувство защищенности, а также укрепляет отношения в семьях.

Если начало января — это праздничная суета, то старый Новый год — время для тишины и осмысления. Это шанс вернуться к волшебству без спешки. Появляется возможность сбросить накопившееся напряжение, сесть за праздничный стол в расслабленном состоянии и восстановить эмоциональный баланс, — отметила Игонина.

Она добавила, что празднование старого Нового года становится для многих приятным ритуалом, который вносит стабильность в жизнь людей. А для некоторых людей он может быть возможностью начать год заново, если он начался не так, как задумывалось.

