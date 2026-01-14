Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:22

Психолог объяснила, почему так важно праздновать старый Новый год

Психолог Игонина: старый Новый год помогает продлить праздничное настроение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Старый Новый год позволяет людям продлить праздничное настроение и снизить уровень стресса, заявила РИАМО психолог Екатерина Игонина. Кроме того, он дарит чувство защищенности, а также укрепляет отношения в семьях.

Если начало января — это праздничная суета, то старый Новый год — время для тишины и осмысления. Это шанс вернуться к волшебству без спешки. Появляется возможность сбросить накопившееся напряжение, сесть за праздничный стол в расслабленном состоянии и восстановить эмоциональный баланс, — отметила Игонина.

Она добавила, что празднование старого Нового года становится для многих приятным ритуалом, который вносит стабильность в жизнь людей. А для некоторых людей он может быть возможностью начать год заново, если он начался не так, как задумывалось.

Ранее психолог Александр Овчинников посоветовал организовать «мягкое» завершение первых рабочих дней после новогодних праздников через «точки радости». Поднять настроение могут простые вещи: теплая ванна, любимая книга или ранний отход ко сну.

праздники
психологи
общество
Новый год
