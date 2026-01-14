Подростки выкопали пещеру и оказались заживо погребены в ней во Флориде

Два 14-летних подростка погибли под песком в одном из парков Флориды, когда обрушилась глубокая яма, которую они рыли две недели, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в тихом городке Инвернесс.

По данным следствия, мальчики играли с особым сыпучим «сахарным песком», характерным для этого побережья. Стенки импровизированной пещеры внезапно обрушились, похоронив подростков на полутораметровой глубине.

Тревогу забила семья, когда дети перестали отвечать на звонки. Обнаружив на месте их велосипеды и следы работ, родители вызвали спасателей. Специалистам потребовалось около 30 минут, чтобы извлечь мальчиков, однако спасти их не удалось.

Как сообщили представители шерифа, один из подростков, Деррик Хаббард, скончался на месте. Его друга Джорджа Уоттса доставили в больницу в критическом состоянии, но впоследствии семья приняла решение отключить его от систем жизнеобеспечения.

