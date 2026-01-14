Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:09

Подростки выкопали пещеру и оказались заживо погребены в ней во Флориде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Два 14-летних подростка погибли под песком в одном из парков Флориды, когда обрушилась глубокая яма, которую они рыли две недели, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в тихом городке Инвернесс.

По данным следствия, мальчики играли с особым сыпучим «сахарным песком», характерным для этого побережья. Стенки импровизированной пещеры внезапно обрушились, похоронив подростков на полутораметровой глубине.

Тревогу забила семья, когда дети перестали отвечать на звонки. Обнаружив на месте их велосипеды и следы работ, родители вызвали спасателей. Специалистам потребовалось около 30 минут, чтобы извлечь мальчиков, однако спасти их не удалось.

Как сообщили представители шерифа, один из подростков, Деррик Хаббард, скончался на месте. Его друга Джорджа Уоттса доставили в больницу в критическом состоянии, но впоследствии семья приняла решение отключить его от систем жизнеобеспечения.

Ранее стало известно, что в Уфе ледяная глыба рухнула на голову подростка. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Инцидент произошел на улице Левитана. 16-летний юноша проходил рядом со зданием пятиэтажного дома.

дети
подростки
погибшие
США
Флорида
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это чудовищно»: актер Раков эмоционально высказался о смерти Золотовицкого
Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора сотни миллионов рублей
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.