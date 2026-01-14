Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким

Прощание с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится в МХТ имени Чехова, которому он служил более 40 лет, сообщила пресс-служба театра. О дате и времени прощания пообещали сообщить дополнительно.

Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в МХТ имени А. П. Чехова — на сцене, которой он служил более 40 лет. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash сообщил, что Золотовицкого перед смертью пытались реанимировать полчаса. По информации авторов публикации, его состояние резко ухудшилось после химиотерапии. Как пишет Mash, артист поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. По версии канала, он узнал о раке в прошлом году, а в конце декабря он три раза попадал в больницу.

О смерти звезды фильма «Курьер» на 65-м году жизни стало известно в среду, 14 января. Он родился в 1961 году в Ташкенте. Окончив Школу-студию МХАТ, преподавал актерское мастерство, а ректором Школы-студии МХАТ стал в 2013 году. За заслуги в искусстве ему присвоены звания заслуженного артиста России (2002) и заслуженного деятеля искусств (2020).