Раскрыты подробности последних минут жизни Игоря Золотовицкого

Telegram-канал Mash сообщил, что ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого перед смертью пытались реанимировать полчаса. По информации авторов публикации, его состояние резко ухудшилось после химиотерапии.

Как пишет Mash, Золотовицкий поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. По версии канала, артист узнал о раке в прошлом году, а в конце декабря он три раза попадал в больницу.

Super.ru сообщает, что Золотовицкого госпитализировали с обострением рака желудка 10 января, а затем он попал в хирургическое отделение. По информации издания, перед Новым годом актера трижды отправляли в больницу из-за проблем с сердцем.

Золотовицкий родился в 1961 году в Ташкенте. Он окончил Школу-студию МХАТ и с 1989 года преподавал актерское мастерство, а ректором школы-студии МХАТ стал в 2013 году. За заслуги в искусстве ему присвоены звания заслуженного артиста России (2002) и заслуженного деятеля искусств (2020).

