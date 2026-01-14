Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:16

Раскрыты подробности последних минут жизни Игоря Золотовицкого

Mash: Игоря Золотовицкого перед смертью пытались реанимировать полчаса

Игорь Золотовицкий Игорь Золотовицкий Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого перед смертью пытались реанимировать полчаса. По информации авторов публикации, его состояние резко ухудшилось после химиотерапии.

Как пишет Mash, Золотовицкий поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. По версии канала, артист узнал о раке в прошлом году, а в конце декабря он три раза попадал в больницу.

Super.ru сообщает, что Золотовицкого госпитализировали с обострением рака желудка 10 января, а затем он попал в хирургическое отделение. По информации издания, перед Новым годом актера трижды отправляли в больницу из-за проблем с сердцем.

Золотовицкий родился в 1961 году в Ташкенте. Он окончил Школу-студию МХАТ и с 1989 года преподавал актерское мастерство, а ректором школы-студии МХАТ стал в 2013 году. За заслуги в искусстве ему присвоены звания заслуженного артиста России (2002) и заслуженного деятеля искусств (2020).

Ранее стало известно о смерти известного венгерского кинорежиссера и сценариста Белы Тарра. Он скончался в 70 лет. Предварительной причиной называют продолжительную болезнь. Тарр родился 21 июля 1955 года в городе Печ. Снимать фильмы он начал в 16 лет, а позже получил образование в Академии театра и кино в Будапеште.

