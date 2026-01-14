Атака США на Венесуэлу
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России

МО: ВС России нанесли удар по местам хранения дальнобойных БПЛА ВСУ

Фото: Социальные сети
Российские войска нанесли удары по местам хранения и предполетной подготовки украинских дальнобойных дронов, складам горючего и пунктам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 145 районах, сообщили в Минобороны РФ. Атаке также подверглись объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Нанесено поражение местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что российские удары по Одессе будут мешать поставкам западного вооружения для ВСУ. По его словам, это позволит изолировать маршруты, соединяющие Украину с Румынией и Польшей.

Кроме того, заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал, что тактика скрытного просачивания диверсионных и штурмовых групп ВС РФ через оборону противника уже доказала свою эффективность при освобождении ряда населенных пунктов. По его словам, такие «ползучие наступления» могут быть успешно применены в районах Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Республике.

