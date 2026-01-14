Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:22

В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме № 1

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Новокузнецке умерла женщина, потерявшая ребенка во время родов в роддоме № 1, где за новогодние праздники погибли девять младенцев, сообщает aif.ru со ссылкой на родственников погибшей. По их словам, трагедия произошла 22 июля 2024 года, когда молодая пара поступила на плановые парные роды.

За два дня до этого на УЗИ у ребенка было выявлено двукратное обвитие пуповиной, однако детальную оценку состояния новорожденного планировали провести уже в стационаре. Во время родов спасти ребенка не удалось. Близкие утверждают, что мать не смогла оправиться от психологического удара. Тяжелая послеродовая депрессия впоследствии привела к ее смерти.

Родственники настаивают, что трагедии можно было избежать. По их словам, родители были здоровы, не имели хронических заболеваний и вредных привычек.

Ранее сообщалось, что в родильном доме № 1 Новокузнецка с начала января умерли девять младенцев. Сейчас учреждение закрыто на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ.

Пациентка новокузнецкого роддома (НГКБ № 1) по имени Юлия заявила, что от нее требовали взятку «за хорошее отношение» со стороны медицинского персонала. По ее словам, инцидент произошел несколько лет назад.

