Названы главные триггеры отказа россиян от просмотра фильмов о спорте ВЦИОМ: россияне отказываются от просмотра кино о спорте из-за излишнего пафоса

Почти треть россиян, а именно 27%, отказываются от просмотра спортивных фильмов и сериалов из-за излишнего пафоса, выяснили аналитики ВЦИОМ. Еще 21% респондентов указали на затянутость многих картин этого жанра, а 20% — на плохую игру актеров.

При этом 82% участников опроса считают, что снимать спортивное кино скорее нужно. Главным мотивом просмотра фильмов о спорте стала отсылка к реальным событиям (46%). На втором месте — интерес к конкретному виду спорта (30%), а на третьем — рекомендации близких (29%).

