14 января 2026 в 12:12

Названы главные триггеры отказа россиян от просмотра фильмов о спорте

ВЦИОМ: россияне отказываются от просмотра кино о спорте из-за излишнего пафоса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти треть россиян, а именно 27%, отказываются от просмотра спортивных фильмов и сериалов из-за излишнего пафоса, выяснили аналитики ВЦИОМ. Еще 21% респондентов указали на затянутость многих картин этого жанра, а 20% — на плохую игру актеров.

Главные триггеры отказа от просмотра кино о спорте — излишний пафос (27%), затянутость (21%) и плохая игра актеров (20%), — говорится в Telegram-канале ВЦИОМ.

При этом 82% участников опроса считают, что снимать спортивное кино скорее нужно. Главным мотивом просмотра фильмов о спорте стала отсылка к реальным событиям (46%). На втором месте — интерес к конкретному виду спорта (30%), а на третьем — рекомендации близких (29%).

Ранее сообщалось, что фильм «Чебурашка-2», снятый режиссером Дмитрием Дьяченко, стал вторым в истории российского проката, чьи кассовые сборы превысили 5 млрд рублей. Кинокартина достигла этой отметки быстрее, чем первая часть.

До этого стало известно, что результаты кинотеатральной «новогодней битвы» оказались рекордными за всю историю наблюдений по числу зрителей. Кассовые сборы российских кинотеатров впервые превысили отметку в 10 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 6,9 млрд рублей.

