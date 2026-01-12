Российские кинотеатры приняли рекордное количество посетителей за каникулы

Результаты кинотеатральной «новогодней битвы» стали рекордными за всю историю наблюдений по числу зрителей, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино. Кассовые сборы российских кинотеатров впервые превысили отметку в 10 млрд рублей.

Годом ранее этот показатель был значительно ниже и составлял 6,9 млрд рублей, что на тот момент было рекордным результатом. В 2022 году, до ухода голливудских киностудий с российского рынка, за аналогичный период кинотеатры собрали 3,7 млрд рублей. В 2020 году, до начала пандемии коронавируса, сборы в новогодние каникулы достигали 4,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что музыкальный фильм «Буратино» режиссера Игоря Волошина собрал 2 млрд рублей в прокате. Первый миллиард был взят всего за четыре дня, а на достижение второй отметки ушло менее двух недель. Успеху способствовал как ностальгический интерес к советской классике, так и звездный актерский состав во главе с юной Виталией Корниенко. Его подкрепила переработанная музыка Алексея Рыбникова и современная визуализация сказочного мира, созданная командами хитов «Лед» и «Сто лет тому вперед».