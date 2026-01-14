Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:10

«Заметно выше нормы»: синоптик сообщил о погодной аномалии в Москве

Синоптик Леус: высота снежного покрова в Москве значительно превышает норму

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Высота снежного покрова в Москве и области продолжает значительно превышать климатическую норму, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале. По его словам, за сутки снежный покров в Москве осел на 3 см, но его высота по-прежнему составляет 40 см, что намного больше обычного для этого времени.

В Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, высота снежного покрова за последние сутки уменьшилась на 3 см и составляет 40 см, что по-прежнему заметно выше нормы. На других метеостанциях мегаполиса снега от 40 см в Тушино (0 см за сутки) до 44 см (0 см за сутки) на Балчуге и до 48 см в МГУ, — написал метеоролог.

По словам Леуса, рекордсменом по объему снега в Центральной России стал поселок Черусти в Московской области, где сугробы достигли высоты 59 см. При этом новый сезонный рекорд высоты снежного покрова установила и столица Кубани — в Краснодаре он составил 25 см.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в небе над Омском зафиксировали «ледяную радугу». По его словам, редкое оптическое явление, которое иногда называют «зимней радугой» или паргелиями, возникло из-за частичек льда при −30 градусах.

