12 января 2026 в 14:32

ВС России нанесли сокрушительный удар по аэродромам ВСУ

Минобороны сообщило об ударе России по военным аэродромам на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские силы нанесли поражение украинским военным аэродромам и местам хранения беспилотников дальнего следования, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что ВС России также нанесли удар по пунктам временной дислокации формирований и наемников ВСУ.

Нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, — подчеркнули в Минобороны РФ.

Также силами ПВО Россия сбила пять управляемых авиабомб и четыре снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, ВС РФ ликвидировали 52 беспилотника самолетного типа.

Ранее историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что в 2026 году у российской армии могут появиться возможности для масштабного наступления на южном направлении, включая возможное освобождение Херсона, Николаева и Одессы. Он подчеркнул, что после взятия Гуляйполя открылись оперативные возможности для продвижения в сторону Запорожья и далее к черноморскому побережью.

