Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще

На самом деле борщ относится к категории густых супов, заявил в беседе с 360.ru шеф-повар Евгений Мещеряков. Так он отреагировал на популярное в Сети мнение, в том числе среди блогеров, о том, что борщ — это отдельное блюдо.

Борщ — это густой суп. Он попадает в категорию густых супов и первых горячих блюд. Это только суп. Что там блогеры говорят, не знаю. Пусть идут учиться, — высказался Мещеряков.

Он напомнил, что борщ везде готовится по-разному. Одни добавляют в этот суп картошку, другие — фасоль, а третьи и вовсе предпочитают в рецепте только овощи. Самой богатой по овощному составу считается именно кубанская версия борща, заключил шеф.

