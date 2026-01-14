Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 12:26

Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще

Шеф-повар Мещеряков: борщ относится к категории густых супов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На самом деле борщ относится к категории густых супов, заявил в беседе с 360.ru шеф-повар Евгений Мещеряков. Так он отреагировал на популярное в Сети мнение, в том числе среди блогеров, о том, что борщ — это отдельное блюдо.

Борщ — это густой суп. Он попадает в категорию густых супов и первых горячих блюд. Это только суп. Что там блогеры говорят, не знаю. Пусть идут учиться, — высказался Мещеряков.

Он напомнил, что борщ везде готовится по-разному. Одни добавляют в этот суп картошку, другие — фасоль, а третьи и вовсе предпочитают в рецепте только овощи. Самой богатой по овощному составу считается именно кубанская версия борща, заключил шеф.

Ранее шеф-повар Ростислав Новожилов рассказал, что популярная в СССР докторская колбаса практически превратилась в деликатес. Он отметил, что найти качественную докторскую колбасу по разумной цене сегодня сложно.

