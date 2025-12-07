ТИЭФ'25
Шеф-повар объяснил, почему докторская колбаса из СССР стала деликатесом

Шеф-повар Новожилов: технологии и добавки изменили вкус докторской колбасы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Популярная в СССР докторская колбаса практически превратилась в деликатес, рассказал бренд-шеф сети кофеен Ростислав Новожилов. В беседе с Lenta.ru он отметил, что найти качественную докторскую колбасу по разумной цене сегодня сложно.

По его словам, в советское время колбасу готовили по строгому ГОСТу: 25 кг говядины высшего сорта, 75 кг нежирной свинины, свежие яйца, молоко, соль, мускатный орех и кардамон на 100 кг продукта. Срок годности составлял всего 72 часа. Сегодня же колбаса хранится до двух недель, а ее состав часто включает консерванты и заменители. Он пояснил, что сегодня используются порошковые смеси и стабилизаторы, а мясо закупают за границей. Причина и в самом процессе производства — он стал автоматизированным.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова рассказа, что переработанное мясо содержит избыток соли, насыщенных жиров, нитратов и усилителей вкуса, что делает его вредным для организма. Особенно опасны жирные сорта, такие как сырокопченая колбаса, калорийность которой может достигать 600 ккал на 100 г.

